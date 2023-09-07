Журова: Международный паралимпийский комитет проводит бесчеловечную акцию, отстраняя россиян

Депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала Международный паралимпийский комитет (IPC) за намерение навсегда остановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

«Паралимпиада изначально же была создана как способ реабилитации людей через спорт, тут всегда ценились человеческие ценности. А сейчас, полностью исключая спортсменов одной страны, делая их заложниками, они проводят абсолютно бесчеловечную акцию. Мы должны всячески поддерживать наших паралимпийцев, придумать свои соревнования, которые будут ничем не хуже. Ну не выступают на международных соревнованиях — и ничего страшного. Нам нужно сделать так, чтобы спортсмены чувствовали заботу, внимание, и это важнее, чем получение регалии паралимпийского чемпиона.

Понимаете, на Западе убеждены, что если Россия не может участвовать в международных соревнованиях, то мы наших ребят бросим. Но мы не должны вестись на эти просчёты. А дальше будут Игры дружбы. От участия в этих соревнованиях нас точно не отстранят», — заявила Журова RT.

Ранее президент ПКР Павел Рожков рассказал о том, что IPC готовится приостановить членство России в организации.