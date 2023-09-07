Рожков: Международный паралимпийский комитет готовится исключить Россию

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о том, что Международный паралимпийский комитет (IPC) готовится навсегда приостановить членство России в организации.

«27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея IPC. Они заявляют, что лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР. Надеемся, что сможем дать в Бахрейне бой исполкому IPC», — цитирует Рожкова РИА Новости.

На генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета также рассмотрят вопрос об участии российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПКР включил 188 атлетов в предварительную заявку на Паралимпиаду-2024.