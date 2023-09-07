Рожков: Международный паралимпийский комитет готовится исключить Россию
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«27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея IPC. Они заявляют, что лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР. Надеемся, что сможем дать в Бахрейне бой исполкому IPC», — цитирует Рожкова РИА Новости.
На генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета также рассмотрят вопрос об участии российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже.
Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что ПКР включил 188 атлетов в предварительную заявку на Паралимпиаду-2024.