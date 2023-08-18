ПКР включил 188 атлетов в предварительную заявку на Паралимпиаду-2024
- AFP
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«Скорее всего, допустят, по крайней мере мы на это очень надеемся. Отправили заявку. Общий состав делегации — 298 человек, из них 188 — спортсмены», — приводит слова Рожкова РИА Новости.
Вопрос об участии российских спортсменов в Играх рассмотрят на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) 28—29 сентября.
Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.
Ранее в ПКР сообщили об улучшении тенденции к допуску российских спортсменов.