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ПКР включил 188 атлетов в предварительную заявку на Паралимпиаду-2024

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что организация отправила организаторам Паралимпийских игр в Париже предварительную заявку команды.
ПКР включил 188 атлетов в предварительную заявку на Паралимпиаду-2024
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Скорее всего, допустят, по крайней мере мы на это очень надеемся. Отправили заявку. Общий состав делегации — 298 человек, из них 188 — спортсмены», — приводит слова Рожкова РИА Новости.

Вопрос об участии российских спортсменов в Играх рассмотрят на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) 28—29 сентября.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Ранее в ПКР сообщили об улучшении тенденции к допуску российских спортсменов.

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