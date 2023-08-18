ПКР включил 188 атлетов в предварительную заявку на Паралимпиаду-2024

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что организация отправила организаторам Паралимпийских игр в Париже предварительную заявку команды.

«Скорее всего, допустят, по крайней мере мы на это очень надеемся. Отправили заявку. Общий состав делегации — 298 человек, из них 188 — спортсмены», — приводит слова Рожкова РИА Новости.

Вопрос об участии российских спортсменов в Играх рассмотрят на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) 28—29 сентября.

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Ранее в ПКР сообщили об улучшении тенденции к допуску российских спортсменов.