Самсонов — об уходе из «Каролины»: понял для себя, что нуждаюсь в переменах

Бывший российский нападающий «Бостон Брюинз» Сергей Самсонов рассказал, почему принял решение уйти с поста тренера «Каролины Харрикейнз».

«С «Каролиной» у меня был ещё год контракта, но я принял решение покинуть клуб. Не то что мне надоела моя работа, просто нужно было двигаться дальше. Грустно было уходить, тем более в момент, когда команда поднимается на такой уровень. Но понял для себя, что нуждаюсь в переменах», — цитирует Самсонова Sport24.

44-летний специалист работал в клубе с 2015 года — сначала на должности скаута, затем занимался развитием игроков системы клуба. Соглашение Самсонова с клубом истекло 30 июня.

В качестве игрока Самсонов становился чемпионом России сезона-2004/05 в составе московского «Динамо», обладателем «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ сезона-1997/98 в составе клуба «Бостон Брюинз» и бронзовым призёром Олимпиады в 2002 году.

Ранее Самсонов попал в сотню легендарных игроков «Бостона».