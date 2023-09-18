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Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

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Олимпийский чемпион швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в финале Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике в Юджине (США).

22-летний скандинавский спортсмен показал результат 6,23 м. Предыдущий рекорд принадлежал ему же (6,21 м).

В его активе уже семь мировых рекордов в карьере. Также Дюплантис является двукратным победителем чемпионата мира и Европы.

Немногим ранее эфиопская легкоатлетка Гудаф Цегай в финале Бриллиантовой лиги установила новый мировой рекорд в беге на дистанции 5000 м.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен установил новый мировой рекорд в беге на 2000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

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