Узнать больше

Ингебригтсен побил рекорд 24-летней давности в беге на 2000 м

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен установил новый мировой рекорд в беге на 2000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
Ингебригтсен побил рекорд 24-летней давности в беге на 2000 м
  • Gettyimages.ru

22-летний норвежский легкоатлет показал лучший результат — 4 минуты 43,13 секунды.

Скандинав побил рекорд марокканца Хишама эль-Герружа (4 минуты 44,79 секунды), установленный в 1999 году.

Ингебригтсен, помимо золота Олимпиады (1500 м), является двукратным чемпионом мира (5000 м).

Ранее бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен назвала плюсы вхождения Елены Исинбаевой в комиссию Международного олимпийского комитета (МОК).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить