Ингебригтсен побил рекорд 24-летней давности в беге на 2000 м
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22-летний норвежский легкоатлет показал лучший результат — 4 минуты 43,13 секунды.
Скандинав побил рекорд марокканца Хишама эль-Герружа (4 минуты 44,79 секунды), установленный в 1999 году.
Ингебригтсен, помимо золота Олимпиады (1500 м), является двукратным чемпионом мира (5000 м).
Ранее бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен назвала плюсы вхождения Елены Исинбаевой в комиссию Международного олимпийского комитета (МОК).