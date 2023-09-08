Ингебригтсен побил рекорд 24-летней давности в беге на 2000 м

Олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен установил новый мировой рекорд в беге на 2000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

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