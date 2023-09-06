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Чен: наличие Исинбаевой в комиссии МОК полезно для России

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Бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен назвала плюсы вхождения Елены Исинбаевой в комиссию Международного олимпийского комитета (МОК).
Чен: наличие Исинбаевой в комиссии МОК полезно для России
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Насколько у Елены есть возможность занимать пост в МОК, настолько это и справедливо. Она человек знаменитый: её все знают и уважают. Её слово по поводу нашей команды имеет не последнее место. Даже проживая за рубежом, она очень хорошо информирована о том, что происходит в России», — заявила Чен RT.

Она также отметила, что в комиссии спортсменов МОК достаточно людей, с которыми знакома Исинбаева, поэтому ей легче найти точки соприкосновения и взаимодействия с ними. 

«Мне кажется, что агрессия в отношении российских и белорусских атлетов надуманная. А Лена может внутри объяснить по-дружески, и люди поймут, как относиться к этой ситуации. Так что её наличие в МОК будет полезно для России», — добавила Чен.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская назвала «благом» дальнейшее членство Исинбаевой в МОК. 

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