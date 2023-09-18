Чесноков назвал ожидаемой победу Рублёва на выставочном турнире в Германии
«Его победа была довольно ожидаемой, потому что, кроме него, из топ-10 мирового рейтинга был только Каспер Рууд, но он с ним не сыграл, а остальных должен был обыгрывать», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Он считает положительным моментом приглашение россиян на выставочные турниры, несмотря на сложную ситуацию в мире.
«Приятно, что организаторы теннисных турниров сохраняют здравомыслие и не идут на поводу у политиков», — добавил Чесноков.
25-летний теннисист из России в финальном матче нанёс поражение Григору Димитрову из Болгарии со счётом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16.
Ранее сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович объявил о снятии с «Мастерса» в Шанхае.