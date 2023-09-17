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Джокович не примет участия в шанхайском «Мастерсе»

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Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович объявил о снятии с «Мастерса» в Шанхае.
Джокович не примет участия в шанхайском «Мастерсе»
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Лучшую поддержку, которую я получаю в любой точке мира, я ощущаю в Китае. Шанхай всегда был одним из моих любимых турниров в сезоне. Мне будет не хватать моих фанатов оттуда», — написал Джокович в соцсетях.

Шанхайский турнир пройдёт с 11 по 17 сентября.

В 2023 году серб стал победителем Australian Open, «Роллан Гаррос» и US Open. В финале Открытого чемпионата США Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Теннисист выиграл четвёртый US Open в карьере. До этого он побеждал в 2011, 2015 и 2018 годах. В его активе 24 победы на турнирах Большого шлема.

Ранее Джокович объяснил, что для него является приоритетом в текущем сезоне.

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