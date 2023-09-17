Джокович не примет участия в шанхайском «Мастерсе»
- AP
- © Manu Fernandez
«Лучшую поддержку, которую я получаю в любой точке мира, я ощущаю в Китае. Шанхай всегда был одним из моих любимых турниров в сезоне. Мне будет не хватать моих фанатов оттуда», — написал Джокович в соцсетях.
Шанхайский турнир пройдёт с 11 по 17 сентября.
В 2023 году серб стал победителем Australian Open, «Роллан Гаррос» и US Open. В финале Открытого чемпионата США Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Теннисист выиграл четвёртый US Open в карьере. До этого он побеждал в 2011, 2015 и 2018 годах. В его активе 24 победы на турнирах Большого шлема.
Ранее Джокович объяснил, что для него является приоритетом в текущем сезоне.