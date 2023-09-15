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Джокович: завершение сезона в статусе первой ракетки мира — не приоритет для меня

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Сербский теннисист Новак Джокович объяснил, что для него является приоритетом в текущем сезоне.
Джокович: завершение сезона в статусе первой ракетки мира — не приоритет для меня
  • Gettyimages.ru

«Завершение сезона в статусе первой ракетки мира было бы бонусом к отличному году, но это не приоритет. Моим приоритетом было выиграть турниры Большого шлема в этом сезоне. Я выиграл три и в четвёртом вышел в финал», — приводит слова Джоковича Marca.

В 2023 году серб стал победителем Australian Open, «Роллан Гаррос» и US Open.

Напомним, что в финале US Open Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Теннисист выиграл четвёртый US Open в карьере. До этого он побеждал в 2011, 2015 и 2018 годах. В его активе 24 победы на турнирах Большого шлема.

Ранее Джокович заявил, что его происхождение помешало ему получить признание на Западе.

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