Коган: наибольшую готовность на контрольных прокатах показали спортивные пары
«На данный момент наибольшую готовность продемонстрировали спортивные пары. Однако судить пока рано — все будут подходить к пику своей формы в разное время, в зависимости от стартов», — цитирует Когана ТАСС.
Он подчеркнул, что контрольные прокаты — это один из этапов подготовки команды к сезону.
«И этот этап прошёл довольно успешно. Спортсмены показали разнообразные и интересные композиции», — добавил гендиректор федерации.
Контрольные прокаты прошли с 16 по 17 сентября на столичной арене «Мегаспорт». Официальные соревнования сезона стартуют в следующем месяце. Первый этап Гран-при России 2023 года состоится с 13 по 16 октября в Уфе.
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