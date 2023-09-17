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Коган: наибольшую готовность на контрольных прокатах показали спортивные пары

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган остался доволен качеством выступлений на контрольных прокатах сборной.

«На данный момент наибольшую готовность продемонстрировали спортивные пары. Однако судить пока рано — все будут подходить к пику своей формы в разное время, в зависимости от стартов», — цитирует Когана ТАСС.

Он подчеркнул, что контрольные прокаты — это один из этапов подготовки команды к сезону.

«И этот этап прошёл довольно успешно. Спортсмены показали разнообразные и интересные композиции», — добавил гендиректор федерации.

Контрольные прокаты прошли с 16 по 17 сентября на столичной арене «Мегаспорт». Официальные соревнования сезона стартуют в следующем месяце. Первый этап Гран-при России 2023 года состоится с 13 по 16 октября в Уфе.

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