Карпов: «Локомотив» предложил контракт экс-игроку «Вольфсбурга» Гилавоги

Бывший защитник «Вольфсбурга» Джошуа Гилавоги может в ближайшее время перейти в «Локомотив».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Локомотив» предложил контракт по схеме «1+1» бывшему игроку «Вольфсбурга».

По информации источника, сторона футболиста хочет получить двухлетний контракт с зарплатой €2,5 млн за сезон. Российский клуб предлагает €1,35 млн и соглашение на год с опцией продления ещё на сезон, если футболист сыграет 65% матчей.

В сезоне-2022/23 Гилавоги провёл за «Вольфсбург» 26 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Футболист покинул немецкий клуб 1 июля. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €2 млн.

Ранее Сулейманов заявил, что быстро принял решение о возвращении в «Локомотив».