Сулейманов заявил, что быстро принял решение о возвращении в «Локомотив»

Бывший нападающий нижегородского «Пари НН» Тимур Сулейманов сообщил, что долго не раздумывал о предложении перейти в московский «Локомотив».

«Мы с близкими заранее решили — если будет предложение от «Локомотива», здесь даже думать не надо. Здесь всё складывается — клуб, в котором я вырос, и тренер, который вывел меня на новый уровень — в молодёжной сборной и Нижнем Новгороде», — цитирует Сулейманова пресс-служба железнодорожников.

«Локо» арендовал футболиста с правом выкупа до конца сезона-2023/24.

22-летний форвард является воспитанником «Локомотива». В 2020 году форвард присоединился к нижегородскому клубу. В сезоне-2023/24 Сулейманов провёл за «Пари НН» десять матчей во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее защитник «Локомотива» Марк Мампасси перешёл на правах аренды в бельгийский «Кортрейк».