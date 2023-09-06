Игрок «Локомотива» Мампасси перешёл в бельгийский «Кортрейк» на правах аренды

Защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси перешёл на правах аренды в бельгийский «Кортрейк».

Соглашение аренды 20-летнего футболиста с бельгийской командой рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Мампасси перешёл в столичный клуб в январе 2022 года. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до декабря 2026 года. За московскую команду защитник провёл 21 матч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €1 млн.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов может перейти в «Локомотив» в ближайшее время.