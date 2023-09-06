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«Чемпионат»: «Локомотив» может подписать форварда «Пари НН» Сулейманова

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Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов может перейти в «Локомотив» в ближайшее время.
«Чемпионат»: «Локомотив» может подписать форварда «Пари НН» Сулейманова
  • Gettyimages.ru

«Возможность трансфера Сулейманова будет рассмотрена на совете директоров, который пройдёт 7 сентября», — приводит слова источника «Чемпионат».

22-летний форвард является воспитанником «Локомотива». В 2020 году форвард присоединился к нижегородскому клубу. В сезоне-2023/24 Сулейманов провёл за «Пари НН» десять матчей во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент бывшего защитника «Пари Нижнего Новгорода» Лукаса Масоэро Рикардо Алонсо Баррера высказался об уходе своего клиента из клуба.

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