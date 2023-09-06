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Агент Масоэро назвал Юрана и Орещука одной большой мафией

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Агент бывшего защитника «Пари Нижнего Новгорода» Лукаса Масоэро Рикардо Алонсо Баррера высказался об уходе своего клиента из клуба.
Агент Масоэро назвал Юрана и Орещука одной большой мафией
  • РИА Новости

«Бизнес», — цитирует агента «РБ Спорт».

По словам Барреры, главной проблемой было то, что 28-летний аргентинец не является клиентом агента главного тренера нижегородского клуба Сергея Юрана Романа Орещука. 

«Они — одна большая мафия», — заявил он.

В нынешнем сезоне Масоэро принял участие в пяти матчах за «Пари НН» и не отметился результативными действиями. 5 сентября защитник подписал контракт с румынским клубом «Университатя Клуж».

Ранее гендиректор «Пари НН» заявил, что клуб сможет заявить о себе на мировом уровне.

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