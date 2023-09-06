Агент Масоэро назвал Юрана и Орещука одной большой мафией
- РИА Новости
«Бизнес», — цитирует агента «РБ Спорт».
По словам Барреры, главной проблемой было то, что 28-летний аргентинец не является клиентом агента главного тренера нижегородского клуба Сергея Юрана Романа Орещука.
«Они — одна большая мафия», — заявил он.
В нынешнем сезоне Масоэро принял участие в пяти матчах за «Пари НН» и не отметился результативными действиями. 5 сентября защитник подписал контракт с румынским клубом «Университатя Клуж».
Ранее гендиректор «Пари НН» заявил, что клуб сможет заявить о себе на мировом уровне.