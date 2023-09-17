Тихонов: «Рубин» — лёгкий соперник для «Зенита»

Бывший российский игрок Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом».

«Лёгкий соперник для «Зенита», который не упустит возможность набрать три очка и стать ещё ближе к привычному первому месту. «Рубин» играет очень слабо. Жду сухой победы со счётом 3:0 или 4:0», — цитирует Тихонова Metaratings.

Встреча между командами пройдёт 17 сентября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 16:30 мск.

«Зенит» после семи туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Рубин» — 13-й (шесть).

Ранее сообщалось, что Давила назвал «Зенит» прямым конкурентом ЦСКА в борьбе за золото РПЛ.