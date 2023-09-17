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Тихонов: «Рубин» — лёгкий соперник для «Зенита»

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Бывший российский игрок Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом».
Тихонов: «Рубин» — лёгкий соперник для «Зенита»
  • РИА Новости
  • © Edgar Breshchanov

«Лёгкий соперник для «Зенита», который не упустит возможность набрать три очка и стать ещё ближе к привычному первому месту. «Рубин» играет очень слабо. Жду сухой победы со счётом 3:0 или 4:0», — цитирует Тихонова Metaratings.

Встреча между командами пройдёт 17 сентября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 16:30 мск.

«Зенит» после семи туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Рубин» — 13-й (шесть).

Ранее сообщалось, что Давила назвал «Зенит» прямым конкурентом ЦСКА в борьбе за золото РПЛ.

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