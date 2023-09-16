Давила назвал «Зенит» прямым конкурентом ЦСКА в борьбе за золото РПЛ
«Нет ничего лучше, чем сыграть в такой атмосфере с прямым конкурентом за золото. Игра для ЦСКА была крайне важна во всех аспектах. Поддержка была просто прекрасной. Мне очень понравился накал страстей, это непередаваемо», — приводит слова мексиканского нападающего сайт московского клуба.
Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
После семи туров РПЛ ЦСКА набрал 11 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» с 14 очками располагается на четвёртой строчке.
Ранее Давила признался, что смотрел игры ЦСКА в Мексике.