Давила назвал «Зенит» прямым конкурентом ЦСКА в борьбе за золото РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила поделился эмоциями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Нет ничего лучше, чем сыграть в такой атмосфере с прямым конкурентом за золото. Игра для ЦСКА была крайне важна во всех аспектах. Поддержка была просто прекрасной. Мне очень понравился накал страстей, это непередаваемо», — приводит слова мексиканского нападающего сайт московского клуба.

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

После семи туров РПЛ ЦСКА набрал 11 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» с 14 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее Давила признался, что смотрел игры ЦСКА в Мексике.