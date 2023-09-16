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Давила назвал «Зенит» прямым конкурентом ЦСКА в борьбе за золото РПЛ

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Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила поделился эмоциями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Нет ничего лучше, чем сыграть в такой атмосфере с прямым конкурентом за золото. Игра для ЦСКА была крайне важна во всех аспектах. Поддержка была просто прекрасной. Мне очень понравился накал страстей, это непередаваемо», — приводит слова мексиканского нападающего сайт московского клуба.

Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

После семи туров РПЛ ЦСКА набрал 11 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» с 14 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее Давила признался, что смотрел игры ЦСКА в Мексике.

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