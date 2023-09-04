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Давила: в Мексике было нелегко получить видео игр ЦСКА, но я пытался их просмотреть

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Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал, что смотрит видео с играми команды.

«Смотрел ли я игры ЦСКА, готовясь к переходу? Смотрел всё, что было можно смотреть. В Мексике было не так легко получить видео игр ЦСКА, но я пытался просмотреть их как можно больше для того, чтобы понять игровую идею», — приводит слова Давилы «Чемпионат».

ЦСКА 21 августа объявил о переходе нападающего «Леона» Давилы. Он дебютировал за армейцев 25 августа в матче шестого тура РПЛ с «Оренбургом».

Ранее Давила заявил, что команда могла победить в матче седьмого тура чемпионата России по футболу против петербургского «Зенита».

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