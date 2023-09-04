Форвард ЦСКА Давила — об игре с «Зенитом»: ничья с горьким вкусом

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила заявил, что команда могла победить в матче седьмого тура чемпионата России по футболу против петербургского «Зенита».

«Всё шло к нашей победе. В итоге получилась ничья с горьким вкусом. Неправильное решение судьи привело к угловому, и это смазало концовку игры. Есть вопросы к арбитру», — цитирует Давилу РИА Новости.

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1.

«Зенит» с 14 очками вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что ему хочется получать больше игровой практики.