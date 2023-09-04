Узнать больше

Форвард ЦСКА Давила — об игре с «Зенитом»: ничья с горьким вкусом

Короткая ссылка
Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила заявил, что команда могла победить в матче седьмого тура чемпионата России по футболу против петербургского «Зенита».

«Всё шло к нашей победе. В итоге получилась ничья с горьким вкусом. Неправильное решение судьи привело к угловому, и это смазало концовку игры. Есть вопросы к арбитру», — цитирует Давилу РИА Новости.

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1.

«Зенит» с 14 очками вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что ему хочется получать больше игровой практики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить