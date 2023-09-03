Сутормин заявил, что хочет практики после вопроса об уходе из «Зенита» в ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что ему хочется получать больше игровой практики, но вопрос о возможном переходе в ЦСКА нужно задать руководству обоих клубов.

«Что касается возможного ухода в ЦСКА, это вопрос к обоим клубам. Хочется больше игровой практики. Я знал, что был интерес. В «Зените» ничего не говорят, просто тренируюсь. Надо доказывать своё место на поле», — цитирует Сутормина РИА Новости.

По информации Metaratings, игроку сообщили, что покинуть клуб он сможет только в случае, если «Зенит» найдёт ему замену. На данный момент переговоры перенесены на сентябрь.

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 20 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее «Зенит» и ЦСКА приостановили переговоры по трансферу Сутормина.