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Metaratings: «Зенит» и ЦСКА приостановили переговоры по трансферу Сутормина

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«Зенит» и ЦСКА приостановили переговоры по возможному трансферу полузащитника санкт-петербургской команды Алексея Сутормина.
Metaratings: «Зенит» и ЦСКА приостановили переговоры по трансферу Сутормина
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации Metaratings, игроку сообщили, что покинуть клуб он сможет только в случае, если «Зенит» найдёт ему замену. На данный момент переговоры перенесены на сентябрь.

В сезоне-2022/23 Сутормин принял участие в 20 матчах во всех турнирах за петербургский клуб и не отличился результативными действиями. Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Денис Бояринцев назвал «Зенит» фаворитом чемпионата России.

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