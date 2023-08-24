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Бояринцев считает «Зенит» фаворитом чемпионата России

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Бояринцев считает «Зенит» фаворитом чемпионата России
  • РИА Новости

«Он («Зенит». — RT) есть и будет главным фаворитом. Чемпионат раскочегарится — команда снова займёт первую строчку. «Зенит» вернётся на лидирующую позицию, а у всех начнётся гонка за «Зенитом», — цитирует Бояринцева kp.ru.

После пяти туров лидером РПЛ является «Краснодар», набравший 13 очков. Следом идут «Урал» (13), «Динамо» (десять) и «Зенит» (десять).

Ранее сообщалось, что Ольга Смородская высказалась о поражении «Спартака» от «Зенита».

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