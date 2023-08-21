Смородская: «Спартак» сильно отстаёт от «Зенита» по уровню футболистов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении «Спартака» от «Зенита» в матче пятого тура РПЛ.

«Конечно, «Зенит» вчера был сильнее, чем «Спартак». Мне кажется, что москвичи сильно отстают от «Зенита» по уровню футболистов. У них там только Квинси Промес есть. Если говорить по судейству, мне кажется, оно было нормальным. Всё было по делу и правильно, включая пенальти», — приводит слова Смородской РИА Новости.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе победителей мячи забили Вендел (32-я, 73-я минуты) и Матео Кассьерра (90+4). У столичной команды отличился Александр Соболев (81-я, пенальти).

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что команда Гильермо Абаскаля нуждается в новом защитнике.