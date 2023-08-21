Гладилин: «Спартаку» срочно нужен новый защитник

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что команда Гильермо Абаскаля нуждается в новом защитнике.

«Обязательно нужно срочно укреплять защиту новыми игроками — на своём поле пропустили три мяча от прямого конкурента. Такие поражения всегда влияют негативно на команду. Проиграли при своей публике прямому конкуренту — удар по престижу «Спартака», — цитирует Гладилина «Чемпионат».

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе победителей мячи забили Вендел (33-я минута) и Матео Кассьерра (94-я). У столичной команды отличился Александр Соболев (81-я, пенальти).

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что красно-белые слишком примитивно сыграли с «Зенитом».