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Червиченко считает, что «Спартак» слишком примитивно сыграл с «Зенитом»

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что отсутствие характера у футболистов позволили петербургскому «Зениту» победить в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

«Спартак» играл просто в навал. «Зенит» очень хорошо понимал, как будет выглядеть этот навал, и играл в коротенький пас, низом, в свободное место. Показывал элементы спартаковского футбола 90-х», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Он также считает, что лидеры «Спартака» непозволительно сыграли из рук вон плохо на своём поле.

«Когда надо гонять аутсайдеров «Балтику» и «Оренбург», Промес — прима на золотом коне. А когда надо с «Зенитом», его нет», — добавил Червиченко.

По его мнению, главный тренер московской команды слишком часто применяет ротацию.

«И мне непонятны эти чудеса Абаскаля с составом. Как Бонгонда может не выходить в стартовом составе? Это лучший игрок «Спартака» первых четырех туров», — заключил Червиченко.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. 

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку в турнирной таблице.

Ранее Александр Соболев заявил, что «Зенит» по делу обыграл «Спартак».



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