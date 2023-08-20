Соболев считает, что «Зенит» по делу обыграл «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что петербургский «Зенит» одержал заслуженную победу в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

«Впечатления от матча отрицательные. Победа «Зенита» по делу. Возможно, не поверили в себя до конца. Первый тайм был просто отвратительным во всех смыслах. Второй, наверное, чуть получше, но снова пропустили два. Судейство не хочу комментировать», — заявил журналистам Соболев.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.





