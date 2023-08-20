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Соболев считает, что «Зенит» по делу обыграл «Спартак»

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что петербургский «Зенит» одержал заслуженную победу в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

«Впечатления от матча отрицательные. Победа «Зенита» по делу. Возможно, не поверили в себя до конца. Первый тайм был просто отвратительным во всех смыслах. Второй, наверное, чуть получше, но снова пропустили два. Судейство не хочу комментировать», — заявил журналистам Соболев.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака. 

«Зенит» набрал десять очков и поднялся на четвёртое место. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил причины неудач «Зенита» на старте сезона.



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