Узнать больше

Миранчук впервые в сезоне Серии А вошёл в заявку «Аталанты» на матч

Короткая ссылка
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может принять участие в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу с «Фиорентиной».

27-летний хавбек сборной России впервые в сезоне вошёл в заявку команды на матч Серии А.

Россиянин в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле в составе бергамасков. Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Игра «Фиорентина» — «Аталанта» пройдёт 17 сентября. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Миранчук попал в заявку «Аталанты» на Лигу Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить