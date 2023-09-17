Миранчук впервые в сезоне Серии А вошёл в заявку «Аталанты» на матч

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может принять участие в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу с «Фиорентиной».

27-летний хавбек сборной России впервые в сезоне вошёл в заявку команды на матч Серии А.

Россиянин в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле в составе бергамасков. Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Игра «Фиорентина» — «Аталанта» пройдёт 17 сентября. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Миранчук попал в заявку «Аталанты» на Лигу Европы.