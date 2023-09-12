Миранчук попал в заявку «Аталанты» на Лигу Европы
- AFP
О включении хавбека сообщается на официальном сайте УЕФА.
На групповом этапе Лиги Европы «Аталанта» сыграет с португальским «Спортингом», австрийским «Штурмом» и польским «Ракувом».
27-летний россиянин в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле в составе бергамасков. Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин был включён в заявку клуба на сезон-2023/24 Лиги Европы.