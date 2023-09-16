«Наполи» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А
Игра на стадионе «Луиджи Феррарис» завершилась со счётом 2:2.
В составе действующих чемпионов отличились Джакомо Распадори (76-я минута), Маттео Политано (85-я). В команде из Генуи мячи забили Джакомо Распадори (40-я), Матео Ретеги (56-я).
«Наполи» (семь очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Дженоа» (четыре) располагается на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что дубль и голевой пас Генриха Мхитаряна помогли «Интеру» разгромить «Милан» в Серии А.