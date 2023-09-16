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«Наполи» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А

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«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Дженоа» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Луиджи Феррарис» завершилась со счётом 2:2.

В составе действующих чемпионов отличились Джакомо Распадори (76-я минута), Маттео Политано (85-я). В команде из Генуи мячи забили Джакомо Распадори (40-я), Матео Ретеги (56-я).

«Наполи» (семь очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Дженоа» (четыре) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль и голевой пас Генриха Мхитаряна помогли «Интеру» разгромить «Милан» в Серии А.

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