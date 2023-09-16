Узнать больше

Дубль и голевой пас Мхитаряна помог «Интеру» разгромить «Милан» в Серии А

Короткая ссылка
«Интер» на своём поле нанёс разгромное поражение «Милану» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Сан Сиро» завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Симоне Индзаги.

У победителей отличились Генрих Мхитарян (5-я, 69-я минуты), Маркус Тюрам (38-я), Хакан Чалханоглу (79-я, пенальти), Давиде Фраттези (90+3). 34-летний форвард сборной Армении также отдал результативный пас в последней голевой атаке. У проигравших мяч забил Рафаэл Леау (57-я).

«Интер» с 12 очками лидирует в Серии А. «Милан» (девять) располагается на третьем месте.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» без Кокорина с разгромным счётом проиграла «Интеру» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить