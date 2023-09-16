Дубль и голевой пас Мхитаряна помог «Интеру» разгромить «Милан» в Серии А

«Интер» на своём поле нанёс разгромное поражение «Милану» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Сан Сиро» завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Симоне Индзаги.

У победителей отличились Генрих Мхитарян (5-я, 69-я минуты), Маркус Тюрам (38-я), Хакан Чалханоглу (79-я, пенальти), Давиде Фраттези (90+3). 34-летний форвард сборной Армении также отдал результативный пас в последней голевой атаке. У проигравших мяч забил Рафаэл Леау (57-я).

«Интер» с 12 очками лидирует в Серии А. «Милан» (девять) располагается на третьем месте.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» без Кокорина с разгромным счётом проиграла «Интеру» в матче Серии А.