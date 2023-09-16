Секулич: рад, что «Локомотив-Кубань» провёл матчи Kuban Cup с позитивным результатом

Главный тренер клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич остался доволен результатом и качеством игры своих подопечных на выставочном турнире Kuban Cup.

«Прежде всего, спасибо всем, кто организовал этот кубок. Для нас было очень полезно показать перед нашими болельщиками, как мы успели подготовиться к данному моменту. Я рад, что мы провели матчи Kuban Cup с настолько позитивным результатом. Ребята отлично выложились и совершенно заслуженно вознаграждены трофеем. Для меня было важно увидеть такую плотность в защите и концентрацию в атаке. Пока я был со сборной Словении на Кубке мира, мои помощники проделали прекрасную работу. Роман Семернинов, Юрица Жужа, Алехандро Гарсия, наш новый тренер Джерней Валентинчич, весь наш штаб — я им полностью доверяю, и, как видите, они меня не подводят», — цитирует Секулича пресс-служба клуба.

По его словам, команде организовали идеальные условия для подготовки.

«Так что мы выполнили всё, что планировали. Спасибо клубу, такой подход очень помогает нашей работе, и я горжусь быть частью «Локо», — сказал Секулич.

45-летний словенский специалист также поблагодарил руководство клуба за то, что удалось сохранить основной состав команды перед стартом нового сезона.

«Это очень важно. Спасибо нашему менеджменту, что смогли сохранить состав, это было непросто. Трудно удержать лидеров после успешного сезона. Но ещё по ходу прошлого плей-офф мы ощущали, что у нас есть силы пройти этот путь до победного конца. И после проигрыша в финале у всех осталось ощущение, что дело не закончено. Когда у игрока такое настроение, с ним легче договориться о продлении контракта», — добавил Секулич.

«Локомотив» в финале в Краснодаре на паркете спортивного комплекса «Баскет-Холл» переиграл «Самару» со счётом 94:68 (24:12, 36:16, 22:17, 12:23).

Лучшим в составе железнодорожников стал Джейлен Барфорд, который записал в свой актив 15 очков. Его одноклубник ДеВон Акун-Пёрселл набрал 14 очков. У проигравших лучшим стал Хейден Мэттью Далтон с 12 очками.

Ранее капитан клуба «Локомотив-Кубань» Дмитрий Узинский высказался о победе над «Самарой».