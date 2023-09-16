Узинский — о победе над «Самарой» в финале Kuban Cup: атмосфера получилась отличная

Капитан клуба «Локомотив-Кубань» Дмитрий Узинский высказался о победе над «Самарой» в финале Kuban Cup по баскетболу.

«Спасибо всем, кто пришёл на финал, атмосфера получилась отличная. Мы рады выиграть трофей перед своими трибунами. Теперь в отличном настроении готовимся к Суперкубку. Это очень серьёзный вызов. Но у нас ещё остался нераскрытый потенциал, и мы будем стараться от матча к матчу играть ещё лучше», — приводит слова Узинского пресс-служба клуба.

Финал в Краснодаре завершился со счётом 94:68 в пользу коллектива Александра Секулича.

Ранее «Локомотив-Кубань» обыграл «Руну» в полуфинале домашнего предсезонного турнира.