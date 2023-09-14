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«Локомотив-Кубань» обыграл «Руну» и вышел в финал Kuban Cup

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«Локомотив-Кубань» нанёс поражение московской «Руне» в полуфинальном матче выставочного баскетбольного турнира Kuban Cup.

Игра 1/2 финала в Краснодаре завершилась со счётом 86:69 в пользу коллектива Юрицы Жужи.

Самым результативным у победителей стал Джейлен Барфорд, записавший в свой актив 16 очков. У проигравших Алекса Раданов набрал 15 очков.

Немногим ранее «Самара» во втором полуфинале обыграла «Парму» (78:72).

Финал турнира и матч за третье место пройдут 16 сентября.

Ранее наставник «Пармы» Евгений Пашутин признался, что тренерский семинар в молодёжном тренировочном центре «Локомотив-Кубань» не помешает ходу подготовки команды к старту в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/24.

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