«Локомотив-Кубань» обыграл «Руну» и вышел в финал Kuban Cup

«Локомотив-Кубань» нанёс поражение московской «Руне» в полуфинальном матче выставочного баскетбольного турнира Kuban Cup.

Игра 1/2 финала в Краснодаре завершилась со счётом 86:69 в пользу коллектива Юрицы Жужи.

Самым результативным у победителей стал Джейлен Барфорд, записавший в свой актив 16 очков. У проигравших Алекса Раданов набрал 15 очков.

Немногим ранее «Самара» во втором полуфинале обыграла «Парму» (78:72).

Финал турнира и матч за третье место пройдут 16 сентября.

Ранее наставник «Пармы» Евгений Пашутин признался, что тренерский семинар в молодёжном тренировочном центре «Локомотив-Кубань» не помешает ходу подготовки команды к старту в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/24.