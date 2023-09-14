Пашутин приложит максимум усилий для подготовки квалифицированных тренеров в России

Наставник «Пармы» Евгений Пашутин признался, что тренерский семинар в молодёжном тренировочном центре «Локомотив-Кубань» не помешает ходу подготовки команды к старту в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/24.

«Буду счастлив, если здесь будет больше квалифицированных тренеров. Поэтому я готов делиться с начинающими специалистами всем, что знаю. В «Локомотиве-Кубань» благодаря усилиям президента клуба Андрея Ведищева сейчас выстроена очень хорошая система подготовки. И тот факт, что ставка на своих воспитанников даёт результат, понемногу заставляет и другие команды следовать этим путём. Сегодня мы выпускали на площадку двоих воспитанников пермского баскетбола, которые отыграли хорошие минуты. Надеемся, что со временем местных молодых ребят в нашем составе будет всё больше. Если все команды Единой лиги ВТБ начнут так же готовить резерв, как в «Локо», от этого выиграет и сборная России, и турнир в целом», — заявил Пашутин.

По его словам, «Самара» заслуженно пробилась в финал выставочного турнира Kuban Cup.

«Матч выдался серьёзным, много физического контакта. Начали быстро, но к 4-й четверти подсели и перешли на позиционную игру. Мы хорошо справлялись на заслонах, на подборах, но по игре один-в-один уступили. У нас есть две недели до старта Единой лиги ВТБ, будем подтягивать этот компонент. Сейчас все команды турнира усилились, теперь каждый матч будет, как финальный. В нападении тоже надо действовать чуть с большим напором. 17 потерь, особенно много на последних минутах… тут есть большой ресурс для улучшения. Два наших игрока — Би Джей Джонсон и Си Джей Брайс — только прилетели, у них притирание к составу ещё только началось. «Самара» заслуженно победила, но мы будем смотреть, над чем работать, и к старту лиги хотим быть готовыми», — сказал Пашутин.

Серебряный призёр чемпионата мира считает, что Владислав Перевалов дал прекрасный ритм в первые 20 минут, набрал 19 очков к перерыву, но потом задохнулся.

«Умышленный фол в 4-й четверти он получил именно на фоне усталости. Думаю, что и соперник стал плотнее с ним играть. Он молодец, я очень рад за Владислава, но ему надо прибавлять в физических кондициях, чтобы играть в таком ритме весь матч», — заключил Пашутин.

«Парма» в полуфинале уступила «Самаре» со счётом 72:78. Финал турнира и матч за третье место пройдут 16 сентября.

Ранее сообщалось, что сборная Германии победила Сербию и впервые стала чемпионом мира по баскетболу.