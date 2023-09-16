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Альварес: поражение от Бивола задело меня, но потом я принял его

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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес рассказал, что его задело поражение от российского чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола.

«Очевидно, никто не готовится к поражению, не так ли? Конечно, поражение сильно задело меня, но в конце концов ты должен его принять. Также нужно оценивать обстоятельства, при которых я проиграл. Нужно понять, как ты проиграл, принять это и двигаться дальше», — сказал Альварес в интервью Showtime.

32-летний мексиканец в мае прошлого года проиграл российскому боксёру и не смог стать чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации в полутяжёлой весовой категории. После боя Альварес заявил о желании провести реванш.

7 мая Альварес одержал победу над британцем Джоном Райдером в рамках главного поединка вечера в Гвадалахаре (Мексика). В сентябре мексиканец встретится с американцем Джермеллом Чарло.

Ранее Бивол сообщил, что готов сменить весовую категорию ради боя с Чарло.

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