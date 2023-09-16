В РФС заявили, что сроки ввода офсайдных линий зависят от китайских провайдеров

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что сроки внедрения системы определения офсайдных линий в Российской премьер-лиге (РПЛ) полностью зависят от китайских провайдеров.

«Это зависит от китайских провайдеров. РФС, со своей стороны, к внедрению готов. Как только китайцы доделывают то, о чём мы их попросили, мы сразу же готовы к началу эксплуатации на отдельных матчах», — цитирует Каманцева РИА Новости.

21 июня стало известно, что китайская компания завершила процесс сертификации системы офсайдных линий.

По информации СМИ, в новом сезоне матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будут сопровождаться показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. Система в том числе будет использована для судей системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу клубов РПЛ в летнее трансферное окно.