В РФС заявили, что сроки ввода офсайдных линий зависят от китайских провайдеров
«Это зависит от китайских провайдеров. РФС, со своей стороны, к внедрению готов. Как только китайцы доделывают то, о чём мы их попросили, мы сразу же готовы к началу эксплуатации на отдельных матчах», — цитирует Каманцева РИА Новости.
21 июня стало известно, что китайская компания завершила процесс сертификации системы офсайдных линий.
По информации СМИ, в новом сезоне матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будут сопровождаться показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. Система в том числе будет использована для судей системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу клубов РПЛ в летнее трансферное окно.