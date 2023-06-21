Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Китайская компания завершила процесс сертификации системы офсайдных линий

Короткая ссылка
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что китайская компания завершила процесс сертификации в Международной федерации футбола (ФИФА).
Китайская компания завершила процесс сертификации системы офсайдных линий
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas

«В ближайшее время мы приступим к финальной стадии реализации данного проекта. Завезём оборудование, установим дополнительные статические камеры на стадионах и приступим к работе», — цитирует Каманцева РИА Новости.

Он также отметил, что технология применяется впервые и могут возникать технические нюансы в первое время. Глава судейского комитета также выразил уверенность в том, что вместе с китайскими партнёрами РФС оперативно решит все возникающие вопросы.

По информации СМИ, в новом сезоне матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будут сопровождаться показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. Система в том числе будет использована для судей системы видеопомощи арбитрам (VAR). 

Ранее главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Игорь Осинькин заявил, что российским судьям не хватает опыта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить