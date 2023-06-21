Китайская компания завершила процесс сертификации системы офсайдных линий

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что китайская компания завершила процесс сертификации в Международной федерации футбола (ФИФА).

«В ближайшее время мы приступим к финальной стадии реализации данного проекта. Завезём оборудование, установим дополнительные статические камеры на стадионах и приступим к работе», — цитирует Каманцева РИА Новости.

Он также отметил, что технология применяется впервые и могут возникать технические нюансы в первое время. Глава судейского комитета также выразил уверенность в том, что вместе с китайскими партнёрами РФС оперативно решит все возникающие вопросы.

По информации СМИ, в новом сезоне матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будут сопровождаться показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. Система в том числе будет использована для судей системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Ранее главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Игорь Осинькин заявил, что российским судьям не хватает опыта.