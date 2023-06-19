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Осинькин: пока что VAR не даёт нам такой помощи, которую мы могли бы получить

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Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Игорь Осинькин заявил, что российским судьям не хватает опыта.
Осинькин: пока что VAR не даёт нам такой помощи, которую мы могли бы получить
  • Gettyimages.ru

«Ушли большие судьи, на их места пришли молодые, менее опытные. Квалифицированные судьи у нас всё равно найдутся, нам надо выйти на другой уровень. Пока что VAR не даёт нам такой помощи, которую мы могли бы получить от всех технических возможностей», — цитирует Осинькина РИА Новости

По информации СМИ, в новом сезоне матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будут сопровождаться показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. В том числе система будет использована для судей системы видеопомощи арбитрам (VAR). Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила систему китайской компании Rigour Tour, контракт с которой заключён Российским футбольным союзом РФС. 

Ранее в службе коммуникаций РФС дали понять, что в сезоне-2023/24 может быть вновь запущена система по распознаванию офсайдных линий.

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