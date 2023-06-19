Осинькин: пока что VAR не даёт нам такой помощи, которую мы могли бы получить

Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Игорь Осинькин заявил, что российским судьям не хватает опыта.

«Ушли большие судьи, на их места пришли молодые, менее опытные. Квалифицированные судьи у нас всё равно найдутся, нам надо выйти на другой уровень. Пока что VAR не даёт нам такой помощи, которую мы могли бы получить от всех технических возможностей», — цитирует Осинькина РИА Новости.

По информации СМИ, в новом сезоне матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будут сопровождаться показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. В том числе система будет использована для судей системы видеопомощи арбитрам (VAR). Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила систему китайской компании Rigour Tour, контракт с которой заключён Российским футбольным союзом РФС.

Ранее в службе коммуникаций РФС дали понять, что в сезоне-2023/24 может быть вновь запущена система по распознаванию офсайдных линий.