РФС в кратчайшие сроки может запустить систему VAR

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) дали понять, что сезоне-2023/24 может быть вновь запущена система по распознаванию офсайдных линий.

«Нам пока не приходила данная информация. Могу лишь сказать, что РФС провёл всю подготовительную работу и после получения сертификации в кратчайшие сроки сможет запустить систему», — цитирует представителя пресс-службы РФС «Матч ТВ».

По информации СМИ, в новом сезоне матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будут сопровождаться показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. Система в том числе будет использована для судей системы видеопомощи арбитрам (VAR). Международная федерация футбола (ФМФА) одобрила систему китайской компании Rigour Tour, с которой заключён контракт у РФС.

Ранее руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал введение системы VAR в российском женском футболе.