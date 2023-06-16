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РФС в кратчайшие сроки может запустить систему VAR

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В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) дали понять, что сезоне-2023/24 может быть вновь запущена система по распознаванию офсайдных линий.
РФС в кратчайшие сроки может запустить систему VAR
  • РИА Новости

«Нам пока не приходила данная информация. Могу лишь сказать, что РФС провёл всю подготовительную работу и после получения сертификации в кратчайшие сроки сможет запустить систему», — цитирует представителя пресс-службы РФС «Матч ТВ».

По информации СМИ, в новом сезоне матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) будут сопровождаться показом офсайдных линий во время трансляций по телевидению. Система в том числе будет использована для судей системы видеопомощи арбитрам (VAR). Международная федерация футбола (ФМФА) одобрила систему китайской компании Rigour Tour, с которой заключён контракт у РФС. 

Ранее руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал введение системы VAR в российском женском футболе.

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