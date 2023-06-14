Система VAR впервые будет использована в российском женском футболе

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал введение системы VAR в российском женском футболе.

«Мы поступательно внедряем систему VAR во все российские соревнования. Всего четыре года назад она впервые была использована в матче под эгидой РФС, а в этом году мы уже применяли её на матчах Первой лиги. Следующий шаг — внедрение VAR в женском футболе», — приводит слова Каманцева пресс-служба РФС.

Он также подчеркнул, что впервые это будет использовано на матче между «Зенитом» и ЦСКА за Суперкубок России среди женских команд. По его словам, также впервые встречу с VAR отработает полностью женская бригада арбитров.

«Уверен, что судьи достойно проведут эту встречу, а мы продолжим обручение арбитров Суперлиги, чтобы система регулярно использовалась в женском футболе», — добавил Каманцев.

Матч за Суперкубок России среди женских команд состоится 17 июня, на стадионе «ВЭБ Арена». Перед встречей для зрителей выступит певица Мари Краймбрери. Билеты на матч можно приобрести на сайте kassir.ru. Игру между командами рассудит Вера Опейкина. Помогать ей будут Екатерина Чернова и Екатерина Козырева. Резервный арбитр — Надежда Горинова, резервный ассистент — Яна Земскова. VAR — Анастасия Пустовойтова. AVAR — Екатерина Курочкина.

Ранее бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном выступлении «Шахтёра» в чемпионате России.