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Колосков: не вижу ничего нереального в участии «Шахтёра» в чемпионате России

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Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном выступлении «Шахтёра» в чемпионате России.
Колосков: не вижу ничего нереального в участии «Шахтёра» в чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Конечно, будет прекрасно, если такой клуб, как «Шахтёр», будет участвовать в чемпионате России. Более того, не вижу в этом ничего нереального. На наших глазах команды из Крыма почти получили лицензии РФС и со следующего сезона начнут выступать в системе отечественных профессиональных лиг. Сейчас ситуация нормализуется, и «Шахтёр» последует их примеру. У меня в этом нет никаких сомнений», — заявил Колосков RT.

Ранее Колосков назвал примитивным футбол в суперфинале Кубка России ЦСКА — «Краснодар».

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