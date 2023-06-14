Колосков: не вижу ничего нереального в участии «Шахтёра» в чемпионате России

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном выступлении «Шахтёра» в чемпионате России.

«Конечно, будет прекрасно, если такой клуб, как «Шахтёр», будет участвовать в чемпионате России. Более того, не вижу в этом ничего нереального. На наших глазах команды из Крыма почти получили лицензии РФС и со следующего сезона начнут выступать в системе отечественных профессиональных лиг. Сейчас ситуация нормализуется, и «Шахтёр» последует их примеру. У меня в этом нет никаких сомнений», — заявил Колосков RT.

Ранее Колосков назвал примитивным футбол в суперфинале Кубка России ЦСКА — «Краснодар».