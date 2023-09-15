Селюк: каждое трансферное окно в РПЛ всё хуже и хуже

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал работу клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в летнее трансферное окно.

«Локомотив» — это «знатоки» футбола: от Цорна до Леонченко… Раконьяца купили за €3 млн, а отдали бесплатно. Но он и бесплатно никому не нужен! В своё время покупали Марка Мампасси за €4,5 млн — сейчас снова отдают его бесплатно. Для тех, кто проворачивает такие трансферы, надо проводить конкурс в Следственном комитете, наверное… Как часто наши клубы продают кого-то дороже, чем покупали? Да, есть трансферы Халка, Витселя, Малкома, но это совпало со вспышкой переходов в чемпионатах Китая и Саудовской Аравии», — заявил Селюк RT.



Также Селюк предложил выход из сложившейся ситуации.



«Все болтают, но никто ничего не делает. А я предлагаю последовать примеру Саудовской Аравии: распределение футболистов по командам. В России эту модель можно применить, потому что точно так же деньги выделяет государство. Несколько футбольных людей от правительства и клубы формируют комитет. Далее идёт голосование за то, чтобы тот или иной футболист перебрался в конкретный клуб. Если условный «Аль-Наср» уже обзавёлся большим количеством звёзд, то эти люди говорят: «Хватит». Так сильной становится вся лига, а не несколько клубов. При таком формате у нас не будет пропасти между «Зенитом» и «Факелом» или «Оренбургом». Такая система чуть-чуть напоминает НХЛ, где тоже нет большой разницы в классе между командами. А сейчас у нас караул: каждое трансферное окно всё хуже и хуже», — добавил он.

Ранее Селюк прокомментировал селекционную работу московского «Спартака».