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Игрок «Крыльев Советов» Бейл: возможно, задумаюсь о паспорте РФ через три года

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Голландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что, возможно, задумается о получении российского паспорта через три года.

«Слышал, что надо прожить пять лет в России, чтобы получить гражданство. Я здесь только два, пока что далеко до гражданства. Если проживу здесь ещё три года, то, возможно, задумаюсь об этом», — цитирует Бейла РИА Новости.

28-летний игрок выступает за самарский клуб с 2021 года. Он провёл 68 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Контракт нидерландца рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома, заявил, что его клиент в будущем может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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