Агент Малкома не исключил возвращения нападающего в РПЛ

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома, заявил, что его клиент в будущем может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Если в будущем из РПЛ поступят предложения по Малкому, мы абсолютно точно будем их рассматривать», — приводит слова Гарсии Sport24.

26-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с 2019 года. В феврале 2023-го нападающий получил российское гражданство.

В июле Малком перешёл из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Ранее нападающий московского ЦСКА Виктор Давила назвал «Зенит» прямым конкурентом в борьбе за золото РПЛ.