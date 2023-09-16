Узнать больше

Агент Малкома не исключил возвращения нападающего в РПЛ

Короткая ссылка
Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома, заявил, что его клиент в будущем может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Если в будущем из РПЛ поступят предложения по Малкому, мы абсолютно точно будем их рассматривать», — приводит слова Гарсии Sport24.

26-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с 2019 года. В феврале 2023-го нападающий получил российское гражданство.

В июле Малком перешёл из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.

Ранее нападающий московского ЦСКА Виктор Давила назвал «Зенит» прямым конкурентом в борьбе за золото РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить