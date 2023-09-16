Агент Малкома не исключил возвращения нападающего в РПЛ
«Если в будущем из РПЛ поступят предложения по Малкому, мы абсолютно точно будем их рассматривать», — приводит слова Гарсии Sport24.
26-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с 2019 года. В феврале 2023-го нападающий получил российское гражданство.
В июле Малком перешёл из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль» за €60 млн.
Ранее нападающий московского ЦСКА Виктор Давила назвал «Зенит» прямым конкурентом в борьбе за золото РПЛ.