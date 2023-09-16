Янчук считает правильным, что Медведев снялся с двух турниров после US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев принял правильное решение сняться с двух турниров после US Open.

«Я считаю, что Медведев поступил правильно, когда отказался от этих турниров. Он дошёл до финала турнира Большого шлема, это всегда отнимает много сил. На турнире в Китае он может набрать всего 250 очков, для третьей ракетки мира это совсем немного, поэтому лучше готовиться к более крупным турнирам», — цитирует Янчука ТАСС.

Медведев сообщил, что не примет участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Чжухае (Китай).

Накануне финалист Открытого чемпионата США 2023 года рассказал, что снялся с выставочного турнира во Франкфурте.

27-летний россиянин в финале Открытого чемпионата США уступил Джоковичу в трёх сетах со счётом 3:6, 6:7, 3:6. Медведев в четвёртый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема. На его счету одна победа на US Open 2021.

Ранее Путин поаплодировал теннисисту Медведеву за финал US Open.