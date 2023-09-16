Жулин заявил, что ходил в церковь и молился за здоровье Костомарова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что молился за здоровье олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Когда эта история случилась, я звонил Тане, она сказала по секрету, что Роме дают 2% выживания, просто что он вообще выживет. Я стал ходить по церквям, крестился и желал Ромке, чтобы он вышел, то, что он сейчас сидит передо мной живой — это чудо и счастье», — сказал Жулин в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее сообщалось, что Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о жизни людей с протезами.