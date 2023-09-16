В Госдуме предложили запретить государственное финансирование футбольных клубов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв выступил за запрет бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы.

«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на СВО перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, ещё и проводит своё рабочее время на скамейке запасных», — приводит слова Журавлёва РИА Новости.

По его мнению, футбол должен быть устроен по-другому.

«Собрали деньги за билеты с тех, кто пришёл на матч и разделили между футболистами обоих клубов. Вот это — зарплата игроков. Если всего пять болельщиков на стадионе, то и денег, извините, кот наплакал. А не все эти миллиарды, за которые любая сборная давно бы уже стала чемпионом вселенной», — сказал он.

25 июля в Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что министерство не возражает против возвращения пива на стадионы.