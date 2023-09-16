Щитов: команды с амбициями не форсируют события на старте сезона КХЛ
«Был ли вчерашний матч «Торпедо» — «Куньлунь» игрой лидеров Западной конференции? В начале сезона такую ситуацию можно представить. Команды с чемпионскими амбициями в сезон входят по-другому. Они не форсируют события», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
Он уверен, что «со временем это всё нивелируется» и к середине октября картина в регулярном чемпионате поменяется.
«Куньлунь» уже дважды проиграл. А вот Нижний Новгород, наоборот, классно играет. Им удалось вчера вытащить матч», — добавил Щитов.
«Торпедо» в матче регулярки 14 сентября нанёс поражение «Куньлуню» со счётом 5:2. Нижегородцы (десять) занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Пекина (восемь) располагается на пятой строчке.
Ранее губернатор Нижегородской области раскритиковал комментатора матча «Торпедо» — «Куньлунь».