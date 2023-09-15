Губернатор Нижегородской области раскритиковал комментатора матча «Торпедо» — «Куньлунь»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подверг критике комментатора матча «Торпедо» — «Куньлунь».

«Комментатор через слово называл нас волжанами, откровенно страдал за «Куньлунь». Прямым текстом. Трагедия в голосе. «Как же обидно, что «Куньлунь» опять проиграет». Ну это же невозможно слушать!!! К эфирам стоит готовиться. Мы не волжане, мы — нижегородцы, торпедовцы», — написал Никитин в своём Telegram-канале.

Он также попросил ставить на игры хоккейного клуба подготовленных комментаторов.

Встреча на стадионе «Нагорный» завершилась со счётом 5:2 в пользу нижегородского клуба.

«Торпедо» набрало десять очков и занимает первое место в Западной конференции. У «Куньлуня» восемь очков и четвёртая позиция.

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