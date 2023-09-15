Узнать больше

Губернатор Нижегородской области раскритиковал комментатора матча «Торпедо» — «Куньлунь»

Короткая ссылка
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подверг критике комментатора матча «Торпедо» — «Куньлунь».
Губернатор Нижегородской области раскритиковал комментатора матча «Торпедо» — «Куньлунь»
  • Gettyimages.ru

«Комментатор через слово называл нас волжанами, откровенно страдал за «Куньлунь». Прямым текстом. Трагедия в голосе. «Как же обидно, что «Куньлунь» опять проиграет». Ну это же невозможно слушать!!! К эфирам стоит готовиться. Мы не волжане, мы — нижегородцы, торпедовцы», — написал Никитин в своём Telegram-канале.

Он также попросил ставить на игры хоккейного клуба подготовленных комментаторов.

Встреча на стадионе «Нагорный» завершилась со счётом 5:2 в пользу нижегородского клуба.

«Торпедо» набрало десять очков и занимает первое место в Западной конференции. У «Куньлуня» восемь очков и четвёртая позиция.

Ранее глава КХЛ назвал Шипачёва выдающимся хоккеистом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить